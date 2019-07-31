"صناعات كهربائية" تتحول للخسائر بالربع الثاني بضغط المبيعات والمنافسة

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة الصناعات الكهربائية (صناعات كهربائية) تحولها للخسائر خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2018.

وتكبدت الشركة صافي خسائر؛ وفقاً لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بقيمة 1.72 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـأرباح قيمتها 1.94 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وقالت الشركة، إن سبب الخسائر يعود إلى عدة أسباب؛ أبرزها انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى، وتراجع الطلب من قبل أحد العملاء الرئيسيين لأحد المنتجات الأساسية؛ مما تسبب في انخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة.

وأضافت، أن الخسائر تعود كذلك إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 1.1 مليون ريال؛ بعد أن تم قيد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 بالكامل خلال النصف الثاني من العام.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر الشركة 58.65 بالمائة مقارنة بـالخسائر المسجلة في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 4.16 مليون ريال.

وسجلت "صناعات كهربائية" صافي خسائر بقيمة 5.88 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـأرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بقيمة 12.94 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.

وشهدت إيرادات الشركة انخفاضاً 23.6 بالمائة بالنصف الأول من 2019؛ إلى 260.68 مليون ريال، مقابل 341.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتحولت الشركة إلى الخسائر خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بصافي 4.16 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـأرباح قيمتها 11 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 0.37 بالمائة، لمستوى 16.08 ريال.

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