اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم عطاء التعليمية بالسوق السعودي

الرياض ـ مباشر: يشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية بالرمز 4292، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، بنسبة تذبذب يومي لسعر السهم 10 بالمائة.

وأعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، في وقت سابق، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة عطاء التعليمية، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وشهد السوق الرسمي السعودي، 3 إدراجات أخرى خلال عام 2019، هي مهارة للموارد البشرية، والمراكز العربية، إلى جانب المعمر لأنظمة المعلومات.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالطرح العام لشركة عطاء التعليمية، في وقت سابق، عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد، بتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 26 بالمائة، من قبل المكتتبين الأفراد، وشهد اكتتاب المؤسسات نسبة تغطية بلغت 202 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو/أيَّار الماضي، على طلب شركة عطاء التعليمية بطرح 12 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من أسهم الشركة.

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