تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال الشركات

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتزامناً مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوسكس600" عند 385 نقطة، فيما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 7637.6 نقطة.

واستقر مؤشر "داكس" الألماني عند 12149.1 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة عند 5505.6 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات السلع المنزلية بنحو 0.7 بالمائة، فيما قفزت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 0.8 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1154 دولار.

وفيما يتعلق بتطورات البريكست صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس بأن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط بشأن صفقة البريكست وتجنب المغادرة دون اتفاق.

وكرر جونسون تعهده السابق بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً بصفقة أو بدون.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، وسط توقعات تخفيضها للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمان.

كما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات معدل التضخم والناتج الإجمالي المحلي ومعدل البطالة في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

ولاتزال الشركات والبنوك الأوروبية تفصح عن نتائج أعمالها، حيث كشف اليوم بنك "بي.إن.بي باريبا" و"كريدي سويس" عن نتائج أعمالهم إلى جانب شركة "إير باص".