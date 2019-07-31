هبوط الأسهم اليابانية بالختام مع عدم اليقين التجاري

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع عدم اليقين التجاري، وفي ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

في نهاية الجلسة تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.9 بالمائة إلى 21521.5 نقطة، وفيما سجل المؤشر مكاسب شهرية بنسبة 1.2 بالمائة.

وانخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 1565.1 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 108.53 ين.

ولاتزال هناك حالة من الغموض تسيطر على المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث وجه الرئيس الأمريكي نقداً تجارياً للصين، في الوقت الذي يزور فيه وفد تجاري أمريكي شنغهاي.

وقال دونالد ترامب أمس إنه بالرغم من تفاوض وفد أمريكي مع الجانب الصيني، لكنه ذكر أنهم دائماً يسعون لتغيير الصفقة في النهاية لصالحهم.

وأضاف ترامب: "كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ علامات على أنهم يقومون بذلك".

وانخفضت أسهم الشركات القيادية فتراجع سهم "سوفت بنك" بنحو 0.9 بالمائة، فيما انخفض سهم "فاست ريليتنج" بنسبة 2 بالمائة.

وتراجع سهم "نيتيندو" بنحو 1.2 بالمائة، بعد إعلانها تسجيل تراجع في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنحو 10 بالمائة.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها.