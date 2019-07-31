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3 عوامل ترفع أرباح "متطورة" 16% بالربع الثاني

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الرياض – مباشر: سجلت الشركة للصناعات المتطورة (متطورة) نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16.1 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح 16.37 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 14.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وجاء ارتفاع أرباح "متطورة" الفصلية على أساس سنوي؛ نتيجة نمو الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وزيادة الإيرادات الأخرى.

وقالت الشركة، إن نمو الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع تكاليف التمويل، والزكاة التقديرية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة 296.37 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من 2019 والبالغة 4.13 مليون ريال.

وحققت "متطورة" نموا بالإيرادات بنحو 27.8 بالمائة؛ إلى 20.08 مليون ريال، مقارنة بـ 15.71 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفعت أرباح الشركة 12.27 بالمائة؛ إلى 20.5 مليون ريال، مقابل 18.26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتراجعت أرباح الشركة بشكل هامشي في الربع الأول من 2019 إلى 4.13 مليون ريال، مقابل 4.16 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.78 بالمائة لمستوى 12.92 ريالا.

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