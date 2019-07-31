الذهب يواصل المكاسب عالمياً في انتظار قرار الفيدرالي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تنتظر الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة إلى جانب ترقب التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة عند 1444.20 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 1432.06 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.024.

وعقدت الصين والولايات المتحدة في الأسبوع الجاري محادثات تجارية عبر زيارة وفد تجاري أمريكي شنغهاي، في أول زيارة بعد قرار استئناف المباحثات التجارية.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب أمس إن الصين تماطل في المحادثات انتظاراً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ علامات على أنهم يقومون بذلك".

ومع ذلك فأن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الجاري أنها شحنت ملايين الأطنان من فول الصويا من الولايات المتحدة نحو بكين منذ لقاء رئيسا الدولتين في قمة الـ20 نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، وسط توقعات تخفيضها للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمان.

كما من المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "شيكاغو" للإنتاج الصناعي وتكلفة العمالة في الولايات المتحدة.