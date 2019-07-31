أرباح بنك الجزيرة ترتفع 3% بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح بنك الجزيرة 3.11 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح 7.15 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت بيانات البنك على "تداول" اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح إلى 251.8 مليون ريال، مقابل 244.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك أن نمو صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع دخل العمليات؛ نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل الأتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الاستثمارات غير التجارية.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجارات والمباني.

كما نوه البنك إلى أنه في المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات؛ نتيجة ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء، ورواتب الموظفين، ومصاريف العمليات الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وارتفعت أرباح البنك، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 486.8 مليون ريال، مقابل 480.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 1.25 بالمائة.

وحقق البنك ارتفاعاً نسبته 7.3 بالمائة بصافي الربح خلال الربع الأول من 2019 إلى 263.3 مليون ريال، مقارنة بــ 245.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

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