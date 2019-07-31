يعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 3% بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 6%. الإرتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الإستثمارات الغير تجارية قابله انخفاض في الربح من الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 3% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الإئتمان و مصاريف الايجارات والمباني. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 7% بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 3%. الإرتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى قابله انخفاض في الربح من الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.1% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الإئتمان. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 1% و ذلك بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 7%. و يعود الارتفاع في دخل العمليات بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الإستثمارات الغير تجارية. كما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 6% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والادارية الاخرى ومصاريف العمليات الأخرى قابله انخفاض في مصاريف الايجارات والمباني وصافي مخصص خسائر الإئتمان. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، سيتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة تقرير مالية وإثباتها في قائمة الدخل الموحدة مع الالتزام المقابل المعترف به قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إضافة إلى ماتم ذكره، تم اعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية 1- صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة 6 اشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 بلغ 543.7 مليون ريال سعودي مقابل 498.7 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9%. صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل لفترة 6 اشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 بلغ 486.8 مليون ريال سعودي مقابل 480.8 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1%.

2- صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة 3 اشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 بلغ 280.4 مليون ريال سعودي مقابل 253.4 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11% و بالمقارنة مع 263.3 مليون ريال سعودي للربع السابق بارتفاع قدره 6%. صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل لفترة 3 اشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 بلغ 251.8 مليون ريال سعودي مقابل 244.2 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3% و بالمقارنة مع 235 مليون ريال سعودي للربع السابق بارتفاع قدره 7%.

3-تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية و الفترات السابقة بناءاَ على صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل. لحساب ربحية السهم للفترة المقارنة, تم تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لتعكس الزيادة في رأسمال البنك من 520 مليون سهم إلى 820 مليون سهم من خلال إصدار حقوق اولوية بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 19 مارس 2018. تم احتساب ربحية السهم للفترة المقارنة بقسمة صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة المقارنة 480.8 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المعدل البالغ عددها 687,904,543 سهم.