هبوط أرباح "سامسونج" 53% في الربع الثاني

مباشر: انخفضت أرباح شركة "سامسونج" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 53 بالمائة، كما سجلت تراجعاً في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال شركة تصنيع الهواتف الكورية اليوم الأربعاء أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 5.18 تريليون وون في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بقيمة 11.04 تريليون وون في فترة المقارنة من العام الماضي.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية لـ"سامسونح" في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي عند 6.60 تريليون وون (5.6 مليار دولار)، مقابل 14.87 تريليون وون في الفترة المماثلة العام الماضي.

وتراجعت إيرادات "سامسونج" في الربع الثاني من العام الجاري عند 56.13 تريليون وون، مقابل مستوى 58.48 تريليون وون في الفترة نفسها من 2018.

وانخفضت إيرادات "سامسونج" من أعمال أشباه الموصلات عند 16.09 تريليون وون في الربع الماضي، مقابل 21.99 تريليون وون خلال الفترة المماثلة من 2018.

ومع ذلك أكدت "سامسونج" على أن وحدة أشباه الموصلات لديها شهدت زيادة في الطلب على الرغم من ظروف السوق الضعيفة.

أما فيما يتعلق بإيرادات "سامسونج" من الهاتف الجوال فزادت عند 25.86 تريليون وون، مقابل 24 تريليون وون العام الماضي.