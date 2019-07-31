قطاع الأعمال يصعد بأرباح "مهارة" 25% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية نحو 25 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح 33.27 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح إلى 71.99 مليون ريال، مقابل 57.59 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة نمو إيرادات قطاع الأعمال، ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو إيرادات برنامج خدمة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الربح يعود كذلك إلى زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس مخصصات لم تعد مطلوبة، إلى جانب أرباح ودائع مرابحة إسلامية لأجل.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالنصف الأول من العام الحالي، إلى 126.01 مليون ريال، مقابل 105.61 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 19.3 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة بالربع الأول من عام 2019 نحو 12.5 بالمائة، إلى 54.02 مليون ريال، مقابل 48.02 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

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