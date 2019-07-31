اعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق ويعود ذلك أساساً إلى:

• ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة 9% نتيجة النمو في ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 12% ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو ايرادات برنامج خدمة بنسبة 21% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

• ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 14% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 3 مليون ريال عن عكس مخصصات لم تعد مطلوبة وأيضاً عن أرباح ودائع مرابحة إسلامية لأجل.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 33% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى:

• ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق وذلك نتيجة محافظة قطاع الأعمال على الإيرادات مقارنة بالربع السابق وأيضاً انخفاض تكلفة الإيرادات الإجمالية بنسبة 5% نظراً لموسمية الوصول بالربع الثاني.

• عكس مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 1.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة التحسن في أداء التحصيل من عملاء قطاع الأعمال.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ويعود ذلك أساساً إلى:

• ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة 11% مدعوما بالنمو في ايرادات قطاع الاعمال بنسبة 14% وكذلك النمو في ايرادات قطاع الأفراد بنسبة 4% لزيادة الطلب على برنامج خدمة.

• ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية • قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) اعتبارًا من تاريخ تطبيقه الإلزامي في 1 يناير 2019 وتم توضيح أثر التطبيق بالقوائم المالية - ايضاح رقم 4.

• اللقاء الهاتفي مع المحللين والمستثمرين سيكون بتاريخ 5 أغسطس 2019م الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض. تفاصيل اللقاء الهاتفي متاح على الموقع الإلكتروني لشركة مهارة ضمن قسم علاقات المساهمين تحت قسم الإعلانات على الرابط التالي:

https://www.maharah.com/investors