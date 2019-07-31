إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2019م

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 30-07-2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام المالي 2019م، على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-27 الموافق 2019-07-30 اجمالي المبلغ الموزع 188,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188,000,000 سهماً حصة السهم من التوزيع 1 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 06/08/2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 08/08/2019م. تاريخ التوزيع يوم الإثنين 02 /09 /2019م. معلومات اضافية تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
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