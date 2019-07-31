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اعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

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اعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية اعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية
بند توضيح تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1440-11-27 الموافق 2019-07-30 موضوع الطلب إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25 يوليو 2019م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، تود شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت يوم الثلاثاء بتاريخ 30 يوليو 2019م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الشركة على موقع السوق المالية (تداول) 1440-11-22 الموافق 2019-07-25 معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها

مباشر (اقتصاد)

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