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ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.8 بالمائة عند 65.23 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.8 بالمائة عند 58.51 دولار للبرميل.

وكان خام "نايمكس" الأمريكي سجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية جلسة أمس حيث ارتفع بنحو 2.1 بالمائة.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها، حيث تدعم توقعات خفض الفائدة أسعار النفط،

كما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس تراجع المخزونات في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز الجاري بمقدار 6 ملايين برميل إلى 443 مليون برميل.

مباشر (اقتصاد)

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