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"الخدمات الأرضية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

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"الخدمات الأرضية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول "الخدمات الأرضية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالتمرير، أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 2 سبتمبر / أيلول المقبل.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 6 أغسطس / آب 2019، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أن قيمة التوزيعات 188 مليون ريال، يتم توزيعها على 188 مليون سهم.

وارتفعت أرباح الشركة 9.9 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 123.86 مليون ريال مقارنة بــ 112.72 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وأنهى السهم تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 30.25 ريال بارتفاع نسبته 2.89 بالمائة.

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