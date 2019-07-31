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إعلان إلحاقي من شركة طيبة للإستثمار بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر)

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إعلان إلحاقي من شركة طيبة للإستثمار بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر) إعلان إلحاقي من شركة طيبة للإستثمار بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م (ستة أشهر)
التغير الحاصل على التطوير تود شركة طيبة للإستثمار أن توضح أنه قد تم احتساب ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة في الإعلان بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية وباستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية علماً أنه قد تم زيادة رأس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم عوض بتاريخ 10-06-2019م بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية المطلوبة واستيفاء جميع الشروط اللازمة لاستكمال صفقتي الاستحواذ وزيادة رأس مال شركة طيبة للإستثمار والتي نتج عنها الاستحواذ على ما نسبته 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة أراك لصالح شركة طيبة للإستثمار وبذلك أصبحت شركة طيبة للإستثمار تمتلك ما نسبته 100% من رأس مال شركة العقيق وما نسبته 99.53% من رأس مال شركة أراك.

وبناء عليه فقد بلغ عدد الأسهم باستخدام المتوسط المرجح في تاريخ القوائم المالية 30-06-2019م: 151,213,299 سهم (30 يونيو 2018م: 150,000,000 سهم).

مباشر (اقتصاد)

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