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عمان توقع مع "إيني" و"بي بي" اتفاقا للتنقيب عن الغاز وسط السلطنة

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عمان توقع مع "إيني" و"بي بي" اتفاقا للتنقيب عن الغاز وسط السلطنة عمان توقع مع "إيني" و"بي بي" اتفاقا للتنقيب عن الغاز وسط السلطنة

وذكرت وزارة النفط العمانية، عبر صفحتها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليا "توقيع اتفاقية بترولية جديدة مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة بي بي عمان (عرض مشترك)، وذلك للحصول على حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم 77، والبالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا".

​وذكرت أنه "وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز، ومن جانب شركة إيني الإيطالية المدير التنفيذي، سلفادور جيامتي، وعن شركة بي بي عمان رئيسها التنفيذي، الفاضل يوسف العجيلي".

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تتضمن "الالتزام بتنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية".

وقالت الوزارة إنها تأمل أن تنجح الشركات في "اكتشاف حقول بترولية جديدة تساهم في زيادة الاحتياط النفطي ورفع معدل الإنتاج في السلطنة".

SputnikNews

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