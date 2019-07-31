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دخل العمليات يصعد بأرباح "الأهلي" 24% في الربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري 23.97 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 3.24 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للبنك على "تداول" اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح إلى 2.69 مليار ريال، مقابل 2.17 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا البنك نمو صافي الأرباح إلى ارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ورسوم الخدمات المصرفية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، ودخل الاستثمارات.

وقال البنك، إن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى انخفاض مصاريف العمليات نتيجة انخفاض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه في المقابل، ارتفع استهلاك الممتلكات والمعدات، والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت أرباح البنك، إلى 5.46 مليار ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2019 مقابل 4.77 مليار ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 14.54 بالمائة.

وكانت أرباح البنك قد سجلت ارتفاعاً نسبته 5.95 بالمائة خلال الربع الأول من 219، إلى 3.16 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليارات ريال للربع الأول من العام الماضي.

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