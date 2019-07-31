شركة فلور تعلن حصولها على عقد لتوفير خدمات إدارة الهندسة لمشروع في بوتسوانا

أعلنت اليوم شركة "فلور" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FLR) عن حصولها على عقد لتوفير خدمات إدارة الهندسة والمشتريات والإنشاءات لصالح شركة "كيوبريك كانيون كابيتال" لمشروع "كوميكاو" لاستخراج النحاس والفضة شمالي غربي بوتسوانا. وقد أدرجت "فلور" العقد الذي لم يتم الإفصاح عن قيمته، في الربع الثاني من عام 2019.

وقال طوني مورجان، رئيس قسم أعمال التعدين والمعادن لدى "فلور"، في هذا السياق: "لقد عملنا عن كثب مع ’كيوبريك كانيون‘ خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولي للمشروع بهدف وضع خطة للتصميم والتنفيذ فعالة من ناحية رأس المال. كما شاركت ’فلور‘ في إدارة الإنشاءات للأعمال المبكّرة لتأهيل الموقع وإزالة الأعشاب وشق طريق للنقل وإعداد البنية التحتية السطحية. "

بموجب هذا العقد، ستعمل "فلور" على ترقية مصنع تركيز النحاس القائم والبنية التحتية الجديدة لسطح المنجم. ومن المتوقع أن ينتج المشروع الجديد نحو 62 ألف طن متري من النحاس و1.9 مليون أونصة من الفضة سنوياً، مما يزيد من عمر المنجم بحوالى 20 عاماً.

وأضاف مورجان: "سنستفيد من قدراتنا المحلية وخبرتنا الواسعة في مجال إستخراج النحاس لتنفيذ مشروع "كوميكاو" بكل تميز وأمان وفي الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة وبجودة عالية."

تجدر الإشارة إلى أن شركة "فلور" تعمل في بوتسوانا منذ أوائل عام 2000 وقد أنشأت مكتباً لها في غابورون في عام 2015. وتقوم "فلور"، إنطلاقاً من غابورون، بتزويد العملاء بالأمان والابتكارات التنافسية من حيث التكلفة والتميز في التنفيذ. تعمل "فلور" بطريقة مسؤولة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، ويساهم مكتب بوتسوانا بتوفير فرص عمل محلية وبتنمية الموردين والمهارات.