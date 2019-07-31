أبرز 5 ميزات جديدة ستصل إلى هاتف Pixel 4 من جوجل 

بعدما زادت التسريبات والتوقعات حول ما ستضيفه جوجل لهواتفها المنتظرة (بكسل 4) Pixel 4، و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL – التي من المتوقع أن تطلقها في وقت ما من هذا العام – فاجأت جوجل الجميع بإعلان يؤكد على دعم سلسلة هواتف (بكسل 4) ببعض الميزات الجديدة التي لم يتوقعها الكثيرون.

بعد قيام جوجل بنشر صورة رسمية لهاتف Pixel 4 في شهر يونيو الماضي، قامت الشركة بإطلاق مفاجأة ثانية عن طريق نشر مقطع فيديو جديد يوضح بعض ميزات الهاتف، ومن أهمها دعم تقنية التعرف على الوجه على غرار هواتف آيفون، وإضافة مستشعرات حركة جديدة.

من المتوقع أن يكون نجاح سلسلة هواتف Pixel 4 حاسماً بالنسبة لجوجل، حيث لم تلقى السلسلة السابقة Pixel 3 النجاح المتوقع على الرغم من كاميراتها الاستثنائية والإشادة الكبيرة بها.

فيما يلي أبرز 5 ميزات جديدة من المؤكد أنها ستصل إلى هاتف Pixel 4 من جوجل:

1- مستشعرات حركة جديدة:

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أوضحت جوجل من خلال مقطع الفيديو المنشور كيف يمكن للمستخدمين التحكم بالهاتف دون لمس الشاشة باستخدام إيماءات اليد فقط، وذلك بفضل رادار استشعار الحركة الذي يُسمى (سولي) Soli، حيث يستشعر الحركات الصغيرة التي تحدث حول الهاتف، ويجمع بين خوارزميات نظام التشغيل الفريدة، والمستشعرات المتقدمة، بحيث يمكنه التعرف على الإيماءات، والتعرف عليك عندما تكون قريبًا.

تقول جوجل في منشور عبر مدونتها: “إن هاتف Pixel 4 سيكون أول جهاز يعمل مع Soli، حيث يقوم بتشغيل ميزات (Motion Sense) الجديدة الخاصة بنا للسماح لك بتخطي الأغاني، وإنذارات المنبه، وإسكات المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك فقط دون الإمساك بالهاتف”.

2- ميزة التعرف على الوجه:

أوضحت جوجل أن هاتف Pixel 4 سيدعم تقنية التعرف على الوجه تمامًا مثل هواتف آيفون، مشددة على حقيقة أن تقنيتها ستكون مختلفة، حيث تتطلب منك الهواتف الأخرى رفع الجهاز بطريقة معينة، وعدم وجود اختلاف في الشكل مثل لبس نظارة، والانتظار حتى يتم فتحه، ثم التمرير للوصول إلى الشاشة الرئيسية.

بينما يقوم Pixel 4 بكل ذلك بطريقة أكثر بساطة، فعندما تقترب من الهاتف يعمل Soli بشكل استباقي على تشغيل مستشعرات التعرف على الوجه، مع إدراك أنك قد ترغب في إلغاء قفل هاتفك. وإذا تعرفت عليك مستشعرات التعرف على الوجه والخوارزميات، فسيتم فتح الهاتف في حركة واحدة.

والأفضل من ذلك؛ أن ميزة التعرف على الوجه تعمل في أي اتجاه تقريبًا، كما يمكنك استخدامها في عمليات الدفع الآمنة، ومصادقة التطبيقات أيضًا.

3- تأمين بياناتك:

تؤكد جوجل أن الأمن والخصوصية هي المبادئ الأساسية في هواتف Pixel 4، وكذلك في الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد Android Q.

لحماية خصوصيتك وأمنك؛ ستعمل تقنية التعرف على الوجه بالهاتف على معالجة صورك عبر شريحة الأمان (Titan M)، بحيث لا تنتقل بيانات الصورة خارج هاتفك أبدًا، وبالمثل ستتم معالجة بيانات رادار استشعار الحركة Soli أيضًا على هاتفك، ولا يتم حفظها أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى.

4- كاميرا خلفية متعددة العدسات:

أوضحت جوجل بعض العلامات الرئيسية للتصميم الجديد لهواتف Pixel 4 عندما نشرت تغريدة مع صورة خلال شهر يونيو الماضي للهاتف، والتي أظهرت تصميم جديد للكاميرا الخلفية في شكل نتوء مربع يضم أكثر من عدسة. وعند التدقيق يبدو أن النتوء يحتوي على أكثر من عدسة إلى جانب فلاش بالأسفل مع وجود مستشعر على يمينه.

5- يعمل بنظام Android Q:

كما هو الحال مع هواتف Pixel السابقة، ستكون سلسلة هواتف Pixel 4 من أول الهواتف التي تعمل على أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد Android Q – إن لم تكن الأولى على الإطلاق – والذي يدعم العديد من الميزات الجديدة منها: الوضع الداكن على مستوى النظام، وميزات أذونات جديدة، وتحسين التعرف على الوجه وتحسين الأمان، والخصوصية، وغير ذلك الكثير.