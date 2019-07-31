شاومي تطلق هاتفها للألعاب Black Shark 2 Pro

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب (Black Shark 2 Pro) في الصين بسعر معقول، مع تزويده بشاحن سريع.

وتواجه الهواتف الذكية المخصصة للألعاب طلبًا كبيرًا في الوقت الحالي، مدفوعة إلى حد كبير بوصول ألعاب، مثل Fortnite؛ و PlayerUnknown’s Battlegrounds.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج (Snapdragon 855 Plus) من كوالكوم الذي أطلقته الشركة حديثًا، ويحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوفر تخزين من نوع (UFS 3.0).

ويأتي (Black Shark 2 Pro) مع تحسينات في التصميم مقارنةً بالنسخة السابقة، والتي تستهدف الجهة الخلفية للهاتف لتوفير طريقة إمساك محسنة، وهناك مصباحان إضافيان (RGB LED) على جانبي شعار (Black Shark).

كما زودت الشركة الهاتف بتقنية (DC Dimming 2.0) و (+Liquid Cooling 3.0)، وتقول الشركة: إن هناك تحسنًا طفيفًا في استجابة لمس الشاشة كذلك.

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وأطلقت الشركة هاتف (Black Shark 2 Pro) بنسختين مختلفين، الأولى بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، والثانية بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويعد (Black Shark 2 Pro) بمثابة نسخة مطورة قليلاً من هاتف (Black Shark 2) الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا العام.

وزود الهاتف بتقنية التبريد السائل (+Liquid Cool 3.0) المصممة لإدارة تبديد الحرارة، مع دعم (DC Dimming 2.0).

ويتميز (Black Shark 2 Pro) بشاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.39 إنشًا؛ وبدقة 1080×2340 بيكسلًا، إلى جانب دعم (TrueView Display)؛ ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9؛ وبكثافة 430 بيكسلًا بالإنش؛ ومعدل تحديث 240 هيرتز.

وفيما يتعلق بالتصوير، فإن الهاتف يتضمن كاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل مع عدسة f/1.75؛ ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة f/2.2.

وتدعم الكاميرا التكبير البصري بقدرة 2x، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل مع عدسة f/2.0.

ويحتوي (Black Shark 2 Pro) على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 27 واط، مع تواجد لجهاز استشعار بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، ومكبرات صوت ستريو.

ويتوفر الهاتف في الصين ابتداءً من 2 أغسطس بعدة ألوان هي: الأسود؛ والفضي؛ والأزرق؛ والبرتقالي؛ والبنفسجي، ويبلغ سعر نسخة 12/128 جيجابايت 435 دولارًا، في حين تأتي نسخة 12/256 جيجابايت بسعر 508 دولارًا.