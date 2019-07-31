أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

"أنصار الله" تعين محمد الحوثي عضوا في مجلس الشورى

Google+ Print
"أنصار الله" تعين محمد الحوثي عضوا في مجلس الشورى "أنصار الله" تعين محمد الحوثي عضوا في مجلس الشورى

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قرارا رقم (145) لسنة 2019، بتعيين محمد على الحوثي عضوا في مجلس الشورى" بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه عضوا في المجلس السياسي الأعلى.

ويشغل الحوثي منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" منذ 6 فبراير 2015.

وكان المجلس السياسي الأعلى قرر خلال اجتماع له برئاسة مهدي المشاط في 17 مارس الماضي، ضم محمد الحوثي والقيادي الجنوبي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، أحمد غالب الرهوي، إلى عضوية المجلس.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل

رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت

سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت