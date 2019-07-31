"أنصار الله" تضم قائدا عسكريا إلى عضوية المجلس السياسي الأعلى

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، إن "المجلس السياسي الأعلى أقر ضم اللواء يحيى محمد الشامي إلى عضويته".

وأضافت أن "قرار ضم اللواء الشامي وفقا للائحة الداخلية للمجلس".

وعين اللواء الركن يحيى محمد الشامي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مساعدا للقائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة نائب رئيس وزراء، وفق قرار رقم (57) صادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد.

وشغل اللواء الركن الشامي إبان عهد الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، مناصب حكومية رفيعة بينها محافظا لمحافظة مآرب ثم لمحافظة البيضاء فمحافظا لمحافظة صعدة.

والمجلس السياسي الأعلى واجهة سياسية لإدارة الدولة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تم تشكيله في 6 أغسطس 2016. بناء على اتفاق سياسي بين جماعة "أنصار الله" وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، وأدى صالح الصماد اليمين الدستورية رئيسا للمجلس أمام مجلس النواب بصنعاء في 14 أغسطس العام 2016.