أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

"أنصار الله" تضم قائدا عسكريا إلى عضوية المجلس السياسي الأعلى

Google+ Print
"أنصار الله" تضم قائدا عسكريا إلى عضوية المجلس السياسي الأعلى "أنصار الله" تضم قائدا عسكريا إلى عضوية المجلس السياسي الأعلى

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، إن "المجلس السياسي الأعلى أقر ضم اللواء يحيى محمد الشامي إلى عضويته".

وأضافت أن "قرار ضم اللواء الشامي وفقا للائحة الداخلية للمجلس".

وعين اللواء الركن يحيى محمد الشامي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مساعدا للقائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة نائب رئيس وزراء، وفق قرار رقم (57) صادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد.

وشغل اللواء الركن الشامي إبان عهد الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، مناصب حكومية رفيعة بينها محافظا لمحافظة مآرب ثم لمحافظة البيضاء فمحافظا لمحافظة صعدة.

والمجلس السياسي الأعلى واجهة سياسية لإدارة الدولة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تم تشكيله في 6 أغسطس 2016. بناء على اتفاق سياسي بين جماعة "أنصار الله" وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، وأدى صالح الصماد اليمين الدستورية رئيسا للمجلس أمام مجلس النواب بصنعاء في 14 أغسطس العام 2016.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل

رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت

سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت