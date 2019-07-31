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بالفيديو…"سبوتنيك" ترصد جانب من العمليات الليلية للجيش السوري بريف حماة الشمالي

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بالفيديو…"سبوتنيك" ترصد جانب من العمليات الليلية للجيش السوري بريف حماة الشمالي بالفيديو…"سبوتنيك" ترصد جانب من العمليات الليلية للجيش السوري بريف حماة الشمالي

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن اشتباكات عنيفة اندلعت ليل الثلاثاء على محور بلدة "الزكاة" شمال شرق بلدتي "الجبين" و"تل ملح" اللتان حررهما الجيش السوري خلال اليومين الماضي.

وأشار إلى أن قوات الجيش السوري حققت في هذه الأثناء تقدما باتجاه بعض النقاط على محور بلدة "الزكاة"، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي كثيف تشهده المنطقة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

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