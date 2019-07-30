نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي.

وجاءت مكاسب النفط مع آمال خفض الفائدة الأمريكية مما يدعم الاقتصاد ومن ثم يساهم في زيادة الطلب على الخام.

كما ربحت أسعار الذهب أكثر من 8 دولارات عند التسوية، لتسجل الارتفاع الثالث على التوالي مع ترقب قرار الفيدرالي.

نتائج أعمال آبل

تراجعت أرباح شركة "آبل" لكنها تجاوزت تقديرات المحللين خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري، في حين ارتفعت الإيرادات لمستوى قياسي.

فيما تراجعت عوائد مبيعات أجهزة الآيفون بنحو 12 بالمائة خلال نفس الفترة لتفشل في الوفاء بالتقديرات.

وتجاوزت إيرادات "بروكتر آند جامبل" توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنها تحولت لتسجيل خسائر فصلية.

كما تمكنت أرباح شركة "بي.بي" من تجاوز توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري، في حين شهدت تراجعاً في الإيرادات.

كما سجلت شركة "سوني" أرباحاً تشغيلية قياسية خلال الربع المالي الأول لكنها الإيرادات تراجعت.

ورغم الحظر الأمريكي، قفزت إيرادات شركة "هواوي" بأكثر من 23 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

مؤشرات وبيانات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم مع المخاوف التجارية وترقب قرار الفيدرالي.

وتزايدت المخاوف التجارية بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين بالمماطلة في المحادثات التجارية من أجل الانتظار للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وقبيل الاجتماع المرتقب، طالب ترامب الاحتياطي الفيدرالي بخفض كبير لمعدلات الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 4 أشهر، كما تباطأ نمو أسعار المنازل لأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012.

في حين، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما صعدت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأعلى مستوى هذا العام.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ في نهاية جلسة اليوم مع عدم اليقين التجاري وبقيادة قطاع السيارات.

وفي بيانات اقتصادية أوروبية، انخفضت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع تراجع الثقة في قطاعات الصناعة والخدمات.

كما تباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.2 بالمائة على توقعات المحللين باستقراره.

وفي نهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا وبعد بيان السياسة النقدية.

وقرر المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية، لكنه ألمح إلى مزيد من إجراءات التيسير النقدي.