مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

مباشر: انخفضت عوائد مبيعات أجهزة آيفون من آبل بنحو 12 بالمائة خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري، لتفشل في الوفاء بالتقديرات.

وذكرت الشركة في تقرير نتائج الأعمال الصادر اليوم الثلاثاء، أن قيمة مبيعاتها من آيفون سجلت 25.98 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 29.47 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2018.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن مبيعات آبل من أجهزة آيفون ستبلغ قيمتها 26.31 مليار دولار خلال نفس الفترة.

فيما ارتفعت مبيعات أجهزة "آيباد" إلى 5.02 مليار دولار خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 4.63 مليار دولار في نفس الفترة من العام المنصرم.

كما صعدت مبيعات أجهزة "ماك" إلى 5.82 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 5.25 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية اليوم تجاوز الأرباح والإيرادات التقديرات خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض سهم آبل بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 208.78 دولار، لكنه ارتفع بأكثر من 3 في تعاملات ما بعد الجلسة.