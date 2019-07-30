أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

مباشر: تراجعت أرباح شركة "آبل" خلال الربع المالي الثالث لكنها نجحت في تجاوز توقعات المحللين، في حين سجلت الإيرادات مستوى قياسياً بدعم عوائد الخدمات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 10.04 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 11.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.18 دولار خلال الربع المالي الثالث مقابل 2.34 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ومقارنة مع توقعات بـ2.09 دولار للسهم.

فيما ارتفعت إيرادات آبل إلى 53.80 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 53.26 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة سوف تسجل 53.32 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشارت نتائج الأعمال إلى أن الإيرادات سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً مقارنة بنفس الفترة، بدعم صعود عوائد الخدمات لأعلى مستوى على الإطلاق.

وبلغت إيرادات الخدمات مثل "آبل ستور" و"آيكلاود" نحو 11.46 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة مع 10.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع "آبل" تحقيق إيرادات خلال الربع المالي الرابع من 2019 تتراوح بين 61 مليار دولار و64 مليار دولار، مقابل توقعات بـ60.9 مليار دولار.

وأغلق سهم "آبل" جلسة متراجعاً بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 208.78 دولار، لكنه ارتفعت بأكثر من 3 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.