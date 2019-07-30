أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية -
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية -
سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

Google+ Print
أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

مباشر: تراجعت أرباح شركة "آبل" خلال الربع المالي الثالث لكنها نجحت في تجاوز توقعات المحللين، في حين سجلت الإيرادات مستوى قياسياً بدعم عوائد الخدمات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 10.04 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 11.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.18 دولار خلال الربع المالي الثالث مقابل 2.34 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ومقارنة مع توقعات بـ2.09 دولار للسهم.

فيما ارتفعت إيرادات آبل إلى 53.80 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 53.26 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة سوف تسجل 53.32 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشارت نتائج الأعمال إلى أن الإيرادات سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً مقارنة بنفس الفترة، بدعم صعود عوائد الخدمات لأعلى مستوى على الإطلاق.

وبلغت إيرادات الخدمات مثل "آبل ستور" و"آيكلاود" نحو 11.46 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة مع 10.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع "آبل" تحقيق إيرادات خلال الربع المالي الرابع من 2019 تتراوح بين 61 مليار دولار و64 مليار دولار، مقابل توقعات بـ60.9 مليار دولار.

وأغلق سهم "آبل" جلسة متراجعاً بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 208.78 دولار، لكنه ارتفعت بأكثر من 3 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية