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اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

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اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

أعلن المتحدث الإعلامي باسم القيادة، العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان أنه "فور ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود داخل أحد مناطق مركز مدينة الحلة يقومون بالمتاجرة بالبشر وبالخصوص النساء، شُكِّل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي, ضمّ العقيد حيدر شاهر مدير قسم المخدرات وشعبة مكافحة إجرام ناحية أبي غرق بالإشتراك والتعاون مع الاستخبارات".

وتابع الحسيني "بعد التحري وجمع المعلومات وإستحصال الموافقات القضائية، أثمرت الجهود بأعتقال الشبكة بالجرم المشهود"، مشيرا إلى أنه "من خلال التحقيق اعترفوا صراحة بالمتاجرة وأن الضحية جُلِبَت من أحد المحافظات الجنوبية"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وكشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، السبت الماضي، عن توثيق 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات خلال خمسة اشهر، داعيا لحماية الضحايا ومساعدتهم بالسكن اللائق والمساعدة الطبية والنفسية والمادية، وأيضا تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحته.

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