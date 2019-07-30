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السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

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ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "سعيا من قيادة قوات أمن الحج لتسهيل حركة الحجاج وتوفير أعلى سبل الراحة لضيوف الرحمن، أطلق المرور السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1440 هجرية، الموافق 2019".

© REUTERS / SUHAIB SALEM

ونشر موقع وزارة الداخلية معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية للحج، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.

وقال الموقع "الآن الخرائط التفاعلية متاحة بين يديك خريطة تفاعلية، يشمل كل منها تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث والطباعة و التجول ضمن الخريطة، كما يحتوي هذا الجزء على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعا". وتوفر الخرائط، إمكانية البحث في خطوات تطويرية داعمة للعمل المرورى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة هذا العام"، بحسب موقع الداخلية السعودية.

وبحسب الموقع يوجد 8 أنواع من الخرائط، اثنتان منها لمخطط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واثنتان لمنطقة مكة وحدها واتجاها المرور بها، وخريطتان لمخطط المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى مخططين للطواف في منطقة منى.

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