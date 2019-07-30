أخبار عاجلة

أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة -
غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص" -
الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية -
حرس الحدود المصري يضبط 18 قنبلة معدة للتفجير في شمال سيناء -
"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

انفلات وتوتر في السويداء جنوب سوريا

Google+ Print
انفلات وتوتر في السويداء جنوب سوريا انفلات وتوتر في السويداء جنوب سوريا

جي بي سي نيوز :- تشهد مدينة السويداء جنوب سوريا حالة من الانفلات الأمني، تتخللها قذائف على مقرات أمنية وقطع طرقات أمام العسكريين وخطف وسطو مسلح، رغم أنها المحافظة التي يسيطر عليها «الفيلق الخامس» الذي شكلته وتشرف عليه .

ولم تتراجع حدة التوترات والمواجهات بين الفصائل المحلية المسلحة والجهات الأمنية والحزبية التابعة للنظام، فقد أجبر الفصيل المحلي (قوات الفهد)، مسؤولي حزب البعث على إلغاء احتفال دعوا له بمناسبة «دحر داعش» في 25 يوليو (تموز) 2018. التي قضى فيها أكثر من 260 شخصاً من أبناء السويداء,وفق الشرق الاوسط .

ميدانيا، من المرجّح أن يطغى التصعيد في إدلب على جدول جولة جديدة من محادثات آستانة تعقد هذا الأسبوع في العاصمة الكازاخستانية بحضور ممثلين عن طرفي النزاع، إلى جانب تركيا وروسيا وإيران. ويقول متخصصون في الشأن السوري إن استعادة النظام السوري السيطرة على إدلب لن تكون عملية سهلة، بل حرب استنزاف بطيئة للأسد.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

روسيا: الوضع الإنساني في مخيمي الركبان والهول بسوريا لا يزال صعبا

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد

مبعوث بوتين إلى سوريا: موعد قمة روسيا وتركيا وإيران لم يتحدد بعد