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محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية

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محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع المخاوف التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مع عدم اليقين التجاري وترقب بيان السياسة النقدية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد الصين بالمماطلة في المحادثات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، في الوقت الذي تستكمل فيه الدولتان المفاوضات بعد أن توقفت في مايو/آيار الماضي.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر لمددة يومين، مع توقعات كبيرة بخفض معدل الفائدة.

وتواصل الشركات الأمريكية إعلان أدائها المالي عن الربع الثاني، حيث تحولت شركة "بروكتر آند جامبل" للخسائر في حين تجاوزت التقديرات توقعات المحللين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تباطأ نمو المنازل الأمريكية خلال مايو/آيار الماضي، في حين صعد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 4 أشهر.

في حين ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في العام الجاري.

وعند ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.09 بالمائة أو ما يعادل 23 نقطة تقريباً ليصل إلى 27198.02 نقطة بعد أن بلغت خسائره أكثر من 140 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3013.1 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8273.6 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.071.

مباشر (اقتصاد)

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