أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية -
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية -
سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

Google+ Print
مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

مباشر: قال مسؤول أمريكي سابق إن الولايات المتحدة لا يمكنها تحقيق الرخاء والازدهار من خلال خفض قيمة الدولار.

وأضاف "لاري سمرز" وزير الخزانة السابق في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "عندما تشير إلى أنك لا تريد أن تكون عملتك قوية، فإنك ترفع تكاليف الاقتراض على كل شخص وشركة أمريكية".

وتابع "سمرز" أن خفض قيمة الدولار ستجعل الاقتصاد أقل قدرة على المنافسة وأقل كفاءة.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من مساعديه إيجاد طريقة لإضعاف الدولار كوسيلة لتعزيز الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية 2020، في حين ذكرت أخرى بعد ذلك أن صرف النظر عن التدخل في سعر العملة.

وأضاف "سمرز": "لقد اعتدت دائمًا أن أقول عندما كنت في وزارة الخزانة، لا يمكن لأي دولة أن تقلل من قيمة طريقها إلى الازدهار، هذا في نهاية المطاف يتعلق بنوعية مؤسساتها، والعمل الجاد لعمالها، وريادة أعمالها، هذه هي الأشياء الأساسية التي يجب أن نحاول تعزيزها".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب:"التعريفات الجمركية على الصين قد تتجاوز 25%إذا ظلت المحادثات معلقة"

ترامب:"التعريفات الجمركية على الصين قد تتجاوز 25%إذا ظلت المحادثات معلقة"

8 الصبح - الرئيس السيسي لمستشار ترامب: مصر تدعم جميع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية

8 الصبح - الرئيس السيسي لمستشار ترامب: مصر تدعم جميع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية

صدمة ترامب وتقلبات الأسواق أبرز الأحداث العالمية اليوم

صدمة ترامب وتقلبات الأسواق أبرز الأحداث العالمية اليوم

محدث.. سعر التسليم الفوري للذهب يقفز 28دولاراً بعد تصريحات ترامب

محدث.. سعر التسليم الفوري للذهب يقفز 28دولاراً بعد تصريحات ترامب