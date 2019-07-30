مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

مباشر: قال مسؤول أمريكي سابق إن الولايات المتحدة لا يمكنها تحقيق الرخاء والازدهار من خلال خفض قيمة الدولار.

وأضاف "لاري سمرز" وزير الخزانة السابق في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "عندما تشير إلى أنك لا تريد أن تكون عملتك قوية، فإنك ترفع تكاليف الاقتراض على كل شخص وشركة أمريكية".

وتابع "سمرز" أن خفض قيمة الدولار ستجعل الاقتصاد أقل قدرة على المنافسة وأقل كفاءة.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من مساعديه إيجاد طريقة لإضعاف الدولار كوسيلة لتعزيز الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية 2020، في حين ذكرت أخرى بعد ذلك أن ترامب صرف النظر عن التدخل في سعر العملة.

وأضاف "سمرز": "لقد اعتدت دائمًا أن أقول عندما كنت في وزارة الخزانة، لا يمكن لأي دولة أن تقلل من قيمة طريقها إلى الازدهار، هذا في نهاية المطاف يتعلق بنوعية مؤسساتها، والعمل الجاد لعمالها، وريادة أعمالها، هذه هي الأشياء الأساسية التي يجب أن نحاول تعزيزها".