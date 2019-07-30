جونسون: الأمر متروك للاتحاد الأوروبي إذا أراد صفقة للبريكست

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط بشأن صفقة البريكست وتجنب المغادرة دون اتفاق.

وأضاف جونسون في تصريحات خلال زيارته إلى ويلز اليوم الثلاثاء "إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لحل وسط، فمن الواضح أننا يجب أن نستعد للخروج بدون صفقة، وأعتقد أننا سنفعل ذلك".

وطالب رئيس الوزراء الجديد في تصريحات سابقة بإعادة التفاوض في صفقة البريكست، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تهدف إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وكرر جونسون تعهده السابق باتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً بصفقة أو بدون.

وتزايدت المخاوف مؤخراً من اتمام البريكست بدون اتفاق ليسجل الجنيه الإسترليني خسائر قوية ويصل إلى أدنى مستوى في 28 شهراً أمام الدولار.

وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة أمام الدولار ليسجل 1.2164 دولار.