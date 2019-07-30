بالفيديو : مقتل 6 مدنيين بغارات النظام في الشمال السوري

جي بي سي نيوز :- قتل ستة مدنيين وأصيب 18 آخرين بجروح، الأحد، في هجمات نفذتها قوات النظام وروسيا على الشمال السوري في إدلب وحماة، في انتهاك متجدد لمنطقة "خفض التصعيد".

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران، التابع للمعارضة السورية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقاتلات النظام السوري قصفت، منذ صباح السبت، مدينة أريحا وقريتي معرشورين وترملا التابعة لإدلب، ومنطقتي كفر زيتا واللطامنة بريف محافظة حماة.

وذكرت مصادر الدفاع المدني أن خمسة مدنيين قتلوا في هجمات النظام السوري على أريحا، وآخر في قرية معرشورين.

وارتفع عدد قتلى قصف روسيا والنظام السوري على منطقة "خفض التصعيد" منذ الإثنين الماضي، إلى 102 مدنيا.

ومنذ 26 نيسان/ أبريل الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية,وفق الأناضول.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.