محدث.. النفط يرتفع 2% عند التسوية مع توقعات خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط توقعات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة، ما يدعم الاقتصاد ويزيد من نمو الطلب.

ويترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها، بالإضافة إلى مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للفائدة.

وبدأت أمس جولة جديدة من المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين في زيارة وفد أمريكي نحو الصين، حيث تعد هي الزيارة الأولى منذ قرار استئناف المباحثات التجارية في الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأمريكي، الصين بالمماطلة في المفاوضات التجارية انتظاراً لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة في 2020.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 2.1 بالمائة عند 58.05 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.6 بالمائة إلى 64.71 دولار للبرميل.