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تمتلك أقوى محرك في العالم… الصور الأولى لطائرة "طيران الإمارات" الجديدة 

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تمتلك أقوى محرك في العالم… الصور الأولى لطائرة "طيران الإمارات" الجديدة  تمتلك أقوى محرك في العالم… الصور الأولى لطائرة "طيران الإمارات" الجديدة 

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء، التي نشرت الصور الأولى، للطائرة، التي تصنعها شركة "جنرال إلكتريك" للطيران.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تشكل هذه الطائرات العمود الفقري لأسطول "طيران الإمارات" خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أن الإمارات تقدمت بطلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم.

ويصل سعر الطائرة الجديدة، إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لها بين 356 و414 راكبا بحسب الطراز.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن تبدأ "طيران الإمارات" تسلم أول طائرة من هذا الطراز في منتصف العام المقبل، أو بداية العام 2021، مشيرة إلى أن هذه الطائرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2013.

وأعلنت "طيران الإمارات" حينها عن أول طلبية لها، وهي الأكبر مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى.

وتمتلك الطائرة تصميما فريدا يتمثل في أن أجنحتها قابلة للطي، وهو ما يمكن تلك الطائرات العملاقة العمل في جميع أنواع المطارات حول العالم.

وتتميز طائرات "777-9إكس"، بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مقارنة بجميع الطائرات المنافسة، إضافة إلى امتلاكها أقوى محرك نفاث في العالم، بحسب موقع "إيروسبيس تستينغ".

SputnikNews

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