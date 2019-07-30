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محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثالثة عند التسوية رابحاً 8 دولارات

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محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثالثة عند التسوية رابحاً 8 دولارات محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثالثة عند التسوية رابحاً 8 دولارات

مباشر: ارتفعت الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن أكثر من 8 دولارات مع ترقب بدء اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعقب إعلان بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية اليوم أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بأقل وتيرة في أربعة أشهر مع تسارع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي على أساس سنوي، فيما تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر لتكون عند أعلى مستوى بـ2019.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأقل وتيرة منذ عام 2012، فيما تجاوزت مبيعات المنازل قيد الانتظار بالولايات المتحدة التوقعات خلال الشهر الماضي.

وتبدأ اليوم اجتماعات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر على مدار يومين، ويحظى ذلك الاجتماع بنوع خاص من الاهتمام، نتيجة توقعات خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

وفي التطورات التجارية، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها تماطل في المحادثات من أجل انتظار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليصل إلى 1441.80 دولار للأوقية.

في حين شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يوازي 4.04 دولار مُسجلاً 1430.84 دولار للأوقية، بحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.054.

مباشر (اقتصاد)

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