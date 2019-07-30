أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية -
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية -
سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الصين: واشنطن وراء الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج

Google+ Print
الصين: واشنطن وراء الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج الصين: واشنطن وراء الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج

مباشر: قالت الصين إن الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في هونج كونج كانت من تصميم الولايات المتحدة، في اتهام مباشر لواشنطن بالمسؤولية عن تصاعد الخلاف حول الاضطرابات.

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينغ"بهذا التصريح فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء رداً على تعليقات وزير الخارجية الامريكى مايكل بومبيو والذي ذكر خلالها أنه يأمل "أن يفعل الصينيون الشيء الصحيح" في إدارة الاحتجاجات في هونج كونج،وفقاً لوكالة بلومبرج.

وقالت "هوا": "من الواضح أن بومبيو وضع نفسه في موقف خاطئ ولا يزال يعتبر نفسه رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: "قد يعتقد بومبيو أن الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج معقولة لأن هذا في النهاية من عمل الولايات المتحدة".

وفي الأسبوع الماضي، دعت "هوا" واشنطن لإزالة "يدها السوداء" عن الاحتجاجات، وهو تعليق وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه "سخيف".

وأوضحت "هوا": "في اللقطات الإعلامية للاحتجاجات العنيفة  ظهر العديد من الوجوه الأمريكية بين المتظاهرين، وحتى الأعلام الأمريكية في وقت ما".

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن ماهية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في احتجاجات هونج كونج الأخيرة، قائلة: "تدين الولايات المتحدة للعالم بتفسير لهذا الأمر".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية