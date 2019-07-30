الصين: واشنطن وراء الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج

مباشر: قالت الصين إن الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في هونج كونج كانت من تصميم الولايات المتحدة، في اتهام مباشر لواشنطن بالمسؤولية عن تصاعد الخلاف حول الاضطرابات.

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشونينغ"بهذا التصريح فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء رداً على تعليقات وزير الخارجية الامريكى مايكل بومبيو والذي ذكر خلالها أنه يأمل "أن يفعل الصينيون الشيء الصحيح" في إدارة الاحتجاجات في هونج كونج،وفقاً لوكالة بلومبرج.

وقالت "هوا": "من الواضح أن بومبيو وضع نفسه في موقف خاطئ ولا يزال يعتبر نفسه رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: "قد يعتقد بومبيو أن الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج معقولة لأن هذا في النهاية من عمل الولايات المتحدة".

وفي الأسبوع الماضي، دعت "هوا" واشنطن لإزالة "يدها السوداء" عن الاحتجاجات، وهو تعليق وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه "سخيف".

وأوضحت "هوا": "في اللقطات الإعلامية للاحتجاجات العنيفة ظهر العديد من الوجوه الأمريكية بين المتظاهرين، وحتى الأعلام الأمريكية في وقت ما".

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن ماهية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في احتجاجات هونج كونج الأخيرة، قائلة: "تدين الولايات المتحدة للعالم بتفسير لهذا الأمر".