العراق يرفض ادخال أدوية وزيوت من الاردن

جي بي سي نيوز:- اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية يوم أمس الأثنين29-7-2019 عن قيام مركز جمرك طريبيل الحدودي بأعادة اصدار ارسالية ادوية بشرية محملة على متن (٦) مركبات لوجود اختلاف بقوائم كتب الاعفاء بالموجود الفعلي للارسالية.

واضافت الهيئة، ان ذات المركز قام ايضا بأعادة اصدار ارسالية ( زيوت اساس) محملة على شاحنتين الى الجانب الأردني لعدم وجود إجازة استيراد للأرسالية في مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.

وتابعت، جمرك الشحن الجوي قام بدوره بأتلاف ارسالية مكملات غذائية وزهور ومحسن غذائي تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

واكدت، على اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك كانت قد أعلنت في الساعات الاولى من صباح امس الأثنين عن اتلاف شحنة ادوية بشرية في مطار البصرة الدولي واعادة سيارة ممنوعة الأستيراد في جمرك طريبيل الحدودي.