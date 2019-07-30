أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية -
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية -
سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

العراق يرفض ادخال أدوية وزيوت من الاردن

Google+ Print
العراق يرفض ادخال أدوية وزيوت من الاردن العراق يرفض ادخال أدوية وزيوت من الاردن

جي بي سي نيوز:- اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية يوم أمس الأثنين29-7-2019 عن قيام مركز جمرك طريبيل الحدودي بأعادة اصدار ارسالية ادوية بشرية محملة على متن (٦) مركبات لوجود اختلاف بقوائم كتب الاعفاء بالموجود الفعلي للارسالية.

واضافت الهيئة، ان ذات المركز قام ايضا بأعادة اصدار ارسالية ( زيوت اساس) محملة على شاحنتين الى الجانب الأردني لعدم وجود إجازة استيراد للأرسالية في مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.

وتابعت، جمرك الشحن الجوي قام بدوره بأتلاف ارسالية مكملات غذائية وزهور ومحسن غذائي تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

واكدت، على اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك كانت قد أعلنت في الساعات الاولى من صباح امس الأثنين عن اتلاف شحنة ادوية بشرية في مطار البصرة الدولي واعادة سيارة ممنوعة الأستيراد في جمرك طريبيل الحدودي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

عطية يخاطب الرزاز والمعشر والمعاني بخصوص معيدي الثانوية من مواليد 2000

عطية يخاطب الرزاز والمعشر والمعاني بخصوص معيدي الثانوية من مواليد 2000

أنقرة تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة بسوريا وحدها

أنقرة تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة بسوريا وحدها

سوريا.. مقتل 35 مدنيًا وفرار الآلاف نحو الحدود التركية

سوريا.. مقتل 35 مدنيًا وفرار الآلاف نحو الحدود التركية