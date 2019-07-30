ترامب: نسعى لإبرام صفقة تجارية مع البرازيل

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته سوف تسعى للتوصل لاتفاق تجاري مع البرازيل، ما يفتح الباب أمام حل محتمل بشأن نزاع تجاري سابق بين البلدين.

وفرضت إدارة ترامب تعريفات الصلب والألومنيوم على البرازيل وعدد من الدول الأخرى العام الماضي في سعيها لدعم صناعة المعادن الأمريكية.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "سوف نعمل على عقد اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن البرازيل شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، مضيفاً أن علاقته جيدة مع دولة أمريكا الجنوبية ورئيسها "جايير بولسونارو".

وتابع ترامب: "البرازيل تفرض علينا الكثير من التعريفات، لكن بخلاف ذلك نحن نحب العلاقة معهم ".