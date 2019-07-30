سوني باعت 100 مليون جهاز PS4

باعت شركة سوني رسمياً 100 مليون وحدة تحكم بلاي ستيشن (PlayStation 4)، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الشركة المالية.

وأوضح التقرير المالي أن سوني باعت 3.2 مليون جهاز PS4 في الربع المنتهي في 30 يونيو، مما رفع إجمالي عدد أجهزة (PlayStation 4) المباعة إلى 100 مليون.

وشكلت منصة الألعاب (PlayStation 4) من سوني نجاحًا كبيرًا للشركة، وكانت الشركة اليابانية قد اقتربت من مستوى 100 مليون في شهر أبريل عندما باعت 96.8 مليون وحدة.

وبالرغم من تباطؤ مبيعات جهاز (PS4)، إلا أنه ما يزال أسرع منصة ألعاب منزلية تصل مبيعاتها إلى 100 مليون وحدة، وذلك وفقًا لدانيال أحمد Daniel Ahmad، كبير المحللين لدى (Niko Partners).

وحققت منصة (PlayStation 4) هذا الإنجاز بعد مرور خمس سنوات و 7 أشهر فقط من إطلاقها، متفوقة على منصة (PlayStation 2) من سوني ومنصة (Wii) الشعبية من نينتندو.

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واستغرقت منصة (PlayStation 2) ما مجموعه خمس سنوات و 9 أشهر للوصول إلى مبيعات 100 مليون جهاز، بينما تجاوزت (PlayStation 4) حاجز 50 مليون بعد أقل من 3 سنوات على إطلاقها.

وكانت مبيعات أجهزة (PS4) من سوني قوية، حيث باعت الشركة 19 مليون جهاز في عام 2017 و 17.8 مليون جهاز في العام الماضي.

وكشفت شركة سوني أيضًا أن حصة التنزيل الرقمي تجاوزت 50 في المئة، مما يعني أن عددًا أكبر من الناس يشترون الآن ألعابًا رقمية أكثر من نسخ الأقراص الفعلية، وكان من المتوقع مراعاة النمو المطرد في مبيعات الألعاب الرقمية مقارنة بالنسخ المادية.

وبالرغم من أن مبيعات (PlayStation 4) قد تباطأت إلى حد ما، إلا أن الشركة تستعد لإطلاق الجيل التالي من المنصة (PlayStation 5).

ومن المقرر أن تطلق سوني الجيل التالي من منصة (PlayStation) في خريف عام 2020، وتعد الشركة بأن تدعم (PS5) رسوميات بدقة (8K) وصوت ثلاثي الأبعاد، وتخزين SSD، مع توافقها مع الإصدارات السابقة مع ألعاب (PlayStation 4) الحالية.

وتستخدم منصة (PS5) وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى بناءً على خط (Ryzen) من الجيل الثالث من (AMD)، وتتضمن وحدة معالجة الرسوميات دعمًا لرسوميات تتبع الأشعة.