سناب شات تطلق حملتها العالمية أصدقاء حقيقيون

تزامناً مع #يوم_الصداقه_العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة والمصادف يوم 30 يوليو، أطلقت سناب شات حملتها العالمية الأولى عبر وسائل الإعلام المدفوعة والمصممة خصيصاً للاحتفاء بالصداقة والصداقات الحقيقية عبر منصتها.

وتولى فريق العمليات الإبداعية الداخلي في شركة سناب تطوير الحملة التي تهدف ببساطة إلى تسليط الضوء على الأشخاص الذين يحبوننا على طبيعتنا ومدى أهميتهم في حياتنا.

وضمت حملة “أصدقاء حقيقيون” 70 مستخدماً من 12 دولة مختلفة، وتطرقت إلى الأشكال المختلفة للصداقة الحقيقية ومدى العمق الذي بوسعها بلوغه.

وتعاونت سناب شات عن كثب مع شريك الإبداع والإنتاج سبيشال جست، وهي شركة الاتصال الإعلامي والفنون التي تتخذ من بلدة بروكلين في مدينة نيويورك مقراً لها، لتطوير وإنتاج الفيديو الإبداعي لحملة “أصدقاء حقيقيون”.

وقال كيني ميتشل، مدير التسويق في سناب: تعتبر سناب شات منصة مثالية للأصدقاء الحقيقيين، لذلك نطلق اليوم حملة تحتفي بالأصدقاء الذين يتقاسمون الضحكات والمحبة ويتواصلون فيما بينهم عبر منصتنا.

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وأضاف أن حملة “أصدقاء حقيقيون” تطرح القصص الكامنة وراء الصداقات الحقيقية حول العالم، وذلك من خلال تركيزها على شريحة تضم 70 مستخدماً من 12 دولة مختلفة.

وتأتي الحملة في أعقاب دراسة عالمية جرت بتكليف من سناب شات وتم إطلاقها هذا الصيف، وتمحورت حول دور الثقافة والعمر والتقنيات الحديثة في صياغة الانطباعات والتفضيلات المتعقلة بالصداقة.

وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد على أهمية الصداقة واقترانها بالسعادة.

وأفاد المشاركون من الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بأنهم يمتلكون ثلاثة أضعاف عدد الأصدقاء المفضلين عن أولئك في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ووجدت الدراسة أيضاً أن مستخدمي سناب شات لديهم أكبر عدد من الأصدقاء المفضلين والمقربين مقارنةً مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي العامة.

وبعد إطلاق الدراسة بفترة وجيزة، أعلنت سناب شات عن زيادة في عدد مستخدمي المنصة اليوميين بنحو 13 مليون مستخدماً في الربع الثاني من عام 2019، حيث وصل متوسط عدد مستخدمي المنصة اليوميين إلى 203 مليون مستخدماً.

وحقق معدل المشاركات اليومية عبر سناب شات نمواً تخطى 3.5 مليار مشاركة في ذات الفترة، وبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه كل مستخدم نحو 30 دقيقة يومياً.