إطلاق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التابعة لشركة أمازون عن افتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في البحرين.

ومع إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (AWS Region) الجديدة، فإن شركة أمازون توفر 69 موقعاً لتوافر الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم.

وبدءاً من اليوم، يمكن للمطورين والشركات الناشئة والحكومات والشركات الكبرى والمؤسسات التعليمية وغيرها الإستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي تقدمها السحابة الرائدة عالمياً لتشغيل تطبيقاتهم وتقديم خدماتهم للمستخدمين النهائيين في مختلف أنحاء المنطقة من خلال مراكز البيانات الموجودة في الشرق الأوسط.

ويمكن للعملاء اليوم الاستفادة من خدمات منطقة AWS الجديدة من خلال الرابط.

وقال أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز: تمتلك تكنولوجيا الحوسبة السحابية القدرة على دفع جهود التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، ونطلق اليوم بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة تتماشى مع حجم مناطق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الأخرى حول العالم.

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وأضاف “تشهد تقنيات AWS طلباً كبيراً في الشرق الأوسط مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء وغيرها الكثير، ونتطلع لرؤية كيف ستمكِن تقنياتنا السحابية طرقاً جديدة للحكومات لتعزيز التفاعل مع المواطنين، وللشركات لدعم الابتكار في المراحل القادمة من النمو، ولرواد الأعمال لتمكينهم من بناء الشركات والتنافس على نطاق عالمي”.

وتتألف منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين) من ثلاثة مواقع لتوافر الخدمات، والتي تضم كل منها مركز بيانات واحد على الأقل وتوجد في مواقع جغرافية منفصلة مع مسافة كافية للحد من مخاطر وقوع حدث واحد يؤثر على استمرارية العمل، لكنها قريبة بما فيه الكفاية لتقدم زمن استجابة منخفض للتطبيقات عالية التوافر.

وتتميز هذه المواقع بوجود مصدر مستقل لكل منها للطاقة والتبريد بالإضافة إلى الأمن والاتصال بشبكات مدعمة تتميز بزمن استجابة منخفض للغاية.

ويمكن لعملاء (AWS) الذين يركزون على التوافر، تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مواقع توافر متعددة بهدف تحقيق أكبر قدر من التعامل مع الأعطال.

وتتماشى مناطق (AWS) للبنية التحتية مع أعلى معايير الأمن والامتثال وحماية البيانات، ويستفيد ملايين العملاء من خدمات (AWS) شهرياً في أكثر من 190 دولة حول العالم، بما في ذلك عشرات الآلاف من العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبني الشركات الناشئة أعمالهم على خدمات AWS، وهو ما يمكنهم من التوسع بسرعة في مختلف أنحاء العالم مثل:

ألف للتعليم.

المنتور.نت.

الطبي.

أنغامي.

بيت دوت كوم.

بِت أُواسيس.

بابل للألعاب.

بيقولك.

بوتيكات.

كريم.

كلاسيرا.

Clicksco.

Crowd Analyzer.

دوبيزل.

ekar.

Elephantsocial.

فتشر.

فيش دوت مي.

حراج.

Health at Hand.

جيني.

المفكرون الصغار.

مايسترو بيتزا.

موضوع دوت كوم.

مرسول.

نسيج.

Ngwa.

السوق المفتوح.

بروبرتي فايندر.

سروة.

سوق المال.

ستارزبلاي.

تجول.

للباب.

أريد.

فيزيتا.

Yallacompare.

وتتبنى الشركات الكبيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الحوسبة السحابية من (AWS) بهدف تعزيز المرونة والابتكار، بما في ذلك:

أسمنت الجوف.

مجموعة الطاير.

المؤسسة العربية المصرفية.

أرامكس.

بورصة البحرين.

بنك الاتحاد.

بتلكو.

بنك الإمارات دبي الوطني.

فلاي دبي.

جلف نيوز.

حسن علام.

لولو العالمية للصرافة.

مجموعة إم بي سي.

أو إس إن.

مجموعة سيرا.

الاتحاد للتأمين.

فيرجن الشرق الأوسط.

وتستفيد مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك وزارات حكومة البحرين، مثل وزارة التعليم؛ والمالية؛ والإعلام؛ والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين؛ وبوليتكنك البحرينح والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت؛ وممتلكات؛ وجامعة باريس السوربون-أبوظبي؛ وتمكين؛ وجامعة البحرين، من خدمات AWS لتوفير التكاليف وتسريع الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني من بين الشركات التي تعمل مع أمازون ويب سيرفيسز لبناء بنك المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي، وهو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب كونه مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي.

ويسخر بنك الإمارات دبي الوطني التقنيات التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز، مثل خدمات الذكاء الاصطناعي؛ وتعلم الآلة، علاوة على تقنيات تحليل البيانات؛ وانترنت الأشياء؛ ومعالجة اللغات الطبيعية، بهدف الارتقاء بمعايير التواصل مع العملاء وتبسيط التجربة المصرفية.

وتتحول الشركات العائلية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط أيضاً إلى الحوسبة السحابية من (AWS) بهدف تعزيز المرونة والابتكار.

وتعد شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية واحدةً من أكثر الشركات العائلية المرموقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والعالم، وتنشط الشركة في عدة قطاعات رئيسية تشمل النقل والطاقة والخدمات البيئية والمالية والأراضي والعقارات بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى، وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 30 دولة.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى والتي اختارت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، هي مجموعة الطاير، إحدى أكبر الشركات العائلية الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتخصصة في مبيعات وخدمات السيارات، ومنتجات التجزئة الفاخرة، والضيافة.

وتمتلك المجموعة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حضوراً في 12 دولة على مستوى المنطقة، وتدير أكثر من 200 متجر.

وتعمل المؤسسات الحكومية أيضاً بتبني الحوسبة السحابية من (AWS) لتقليل التكاليف وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها، ومنها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، وهي الهيئة المسؤولة عن شراء حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحكومة البحرين، والتي تقود مشروع الحكومة البحرينية للتحول إلى الخدمات السحابية في سياق سياسة الحوسبة السحابية أولاً.

ومن الجهات الحكومية الأخرى التي تستفيد من مرونة وسرعة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) هي الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين، حيث احتاج الجهاز إلى إطلاق ضريبة القيمة المضافة بسرعة وكفاءة.

وبدورها رحبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت بأخبار إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الجديدة، وتعتبر الهيئة الجهة التنظيمية المسؤولة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في الحكومة الكويتية.

وتختار أسرع الشركات نمواً في الشرق الأوسط خدمات AWS لإطلاق خدماتها ونمو أعمالها.

وبدأت كريم، وهي منصة التكنولوجيا الرائدة على مستوى المنطقة، العمل مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في عام 2012 لمساعدة الشركة على التوسع بسرعة إلى 14 دولة خلال أقل من سبعة أعوام.

وتضم منصة كريم اليوم نحو 33 مليون عميل ومليون سائق، كما قامت الشركة بالتوسع في خدماتها من خدمات حجز المشاوير لتشمل خدمات توصيل الطلبات.

ومن الشركات سريعة النمو والتي تستفيد من خدمات AWS هي شركة كلاسيرا، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي هي في طليعة استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية لإعادة ابتكار خدمات التعليم.

ورحبت شبكة شركاء (AWS APN) أيضاً بإطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)، وتضم شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عشرات الآلاف من موردي البرمجيات المستقلين ومتخصصي تكامل النظم من حول العالم.

ويبني الشركاء حلول وخدمات مبتكرة للحوسبة السحابية على منصة (AWS)، إلى جانب توفير الدعم للأعمال التجارية والتقنية والتسويقية.

وتشمل شبكة شركاء AWS في منطقة الشرق الأوسط الذين يقومون بمساعدة العملاء على التحول إلى الحوسبة السحابية:

Adfolks.

المؤيد للكمبيوتر.

بتلكو.

Citrus Technology.

Cloudnexa.

عالم الكمبيوتر.

دو.

إجادة.

Ellucian.

Fortecloud.

Infonas.

Integra Technologies.

Kaar Technologies.

كلام تيليكوم.

Kloudr.

كويت نت.

نور نت.

ريدنجتون.

تمكين.

Thinglogix.

زين.

Zero and one.

بالإضافة إلى أعضاء شبكة شركاء AWS العالمية، مثل أكسنتشر؛ و (Capgemini)؛ و (Cognizant)؛ وديلويت؛ و (DXC Technology)؛ و (TCS)؛ و (Wipro)، وموردي البرمجيات المستقلين العالميين، مثل (F5)؛ وفورتينت؛ وبالو ألتو نتوركس؛ و (SAP)؛ و (Splunk)؛ وتريند مايكرو؛ وفي إم وير.

الاستثمار في المستقبل

تنضم منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين) إلى استثمارات البنية التحتية التي أطلقتها الشركة على مستوى الشرق الأوسط والتي تقدم لعملائها تقنيات حوسبة سحابية متطورة وآمنة.

ويتم اليوم إطلاق موقع (AWS Direct Connect) جديد في البحرين لينضم إلى موقعي (AWS Direct Connect) وموقعي (Amazon CloudFront Edge) في دولة الإمارات العربية المتحدة اللذين تم إطلاقهما في عام 2018.

وتسهل خدمة (AWS Direct Connect) على العملاء تأسيس شبكة خاصة تربط بين (AWS) ومراكز البيانات والمكاتب أو بيئات العمل الخاصة بهم.

وتمنح (Amazon CloudFront Edge) العملاء تجربة محسنة للمستخدمين النهائيين لديهم، والتي تشمل توصيل المحتوى بشكل أسرع وبدرجة أعلى من الأمان.

واستثمرت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) استثمارات كبيرة في برامج التعليم والتدريب ومنح الشهادات المعتمدة بهدف مساعدة المهتمين بأحدث تقنيات وأفضل ممارسات وبنى الحوسبة السحابية على تحقيق تقدم في مهاراتهم التقنية وتقديم المزيد من الدعم لمؤسسات الشرق الأوسط في عملية التحول الرقمي، وذلك بهدف دعم نمو تبني الخدمات السحابية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتقدم (AWS) برامج تدريبية يقودها مدربون محترفون للعملاء والشركاء بالإضافة إلى فعاليات عامة مثل قمة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) و (AWSome Days) و (Immersion Days) و (Game Days).

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة ما يزيد عن 500 دورة تدريبية مجانية على شبكة الإنترنت.

ووسعت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) برنامجها (We Power Tech) العالمي إلى المنطقة بهدف المساعدة على دفع التنوع في صناعة التكنولوجيا، حيث يقدم فعاليات ودورات تدريبية مجانية لدعم تطوير مهارات التكنولوجيا للمرأة في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدم برامج (AWS Educate) و (AWS Academy) للطلبة والمعلمين مصادر مجانية لتسريع عمليات التعلم المرتبطة بالحوسبة السحابية وإعداد وتأهيل طلاب منطقة الشرق الأوسط اليوم لوظائف المستقبل.

تطوير ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط

تدعم (AWS) الشركات الناشئة في مختلف أنحاء المنطقة من خلال برنامج (AWS Activate) لمساعدة الجيل القادم من الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تحقيق النمو، وذلك من خلال العمل مع المسرعات والمستثمرين والحاضنات والمؤسسات الحكومية.

ويقدم برنامج (AWS Activate) الموارد اللازمة، بما في ذلك من الأرصدة الترويجية؛ والدعم الفني؛ والدورات التدريبية، لمساعدة الشركات الناشئة في تأسيس أعمالها على سحابة (AWS) والتوسع العالمي.

وتعمل أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط مع مؤسسات مثل (500 startups) ومنطقة 2071 في أبوظبي وبرنامج بادر في المملكة العربية السعودية وبيكو كابيتال ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين و (Flat6Labs) و (Hive) و (MEVP) و (Oasis 500) و (Seed Stars) و (Startupbootcamp) و (Techstars) وغيرها الكثير.

ويمكن للمطورين والشركات بدءاً من اليوم استخدام منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)، وتتوفر قائمة كاملة من الخدمات والتفاصيل المتعلقة بالأسعار عبر الرابط.