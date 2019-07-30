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ترامب يطالب الفيدرالي بخفض كبير لمعدل الفائدة

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ترامب يطالب الفيدرالي بخفض كبير لمعدل الفائدة ترامب يطالب الفيدرالي بخفض كبير لمعدل الفائدة

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء خفض كبير لمعدل الفائدة، وذلك قبل ساعات من قرار السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء مع توقعات على نطاق واسع بأن يقوم بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أود أن أرى خفضاً كبيرًا للفائدة، وأرغب في وقف التشديد الكمي على الفور".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً: "أعتقد أنهم تصرفوا بسرعة كبيرة إلى حد بعيد، وأعتقد أنني أثبتت صحة رأيي بأن الفيدرالي غالبًا ما يكون على خطأ".

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك المركزي قد يتجه للتيسير النقدي حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي رياحاً معاكسة من ضعف النمو العالمي والتوترات التجارية والبريكست.

مباشر (اقتصاد)

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