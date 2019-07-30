أخبار عاجلة

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية -
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية -
سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مكاسب الليرة التركية تصل لـ3% منذ قرار خفض الفائدة

Google+ Print
مكاسب الليرة التركية تصل لـ3% منذ قرار خفض الفائدة مكاسب الليرة التركية تصل لـ3% منذ قرار خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت عملة تركيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الصعود اليومي الرابع على التوالي منذ قرار خفض الفائدة بشكل حاد.

وتصل مكاسب الليرة التركية إلى 3 بالمائة تقريباً في غضون آخر أربعة أيام تداول.

وتستمر العملة المحلية لتركيا في حصد المكاسب منذ إعلان البنك المركزي أكبر خفضاً بمعدل الفائدة في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2002.

وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 19.75 بالمائة في أول قرار للمحافظ الجديد مراد أويصال بعد توليه المنصب على خلفية إقالة مفاجئة للمحافظ السابق.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق في تعليقات للمراسلين اليوم أن تركيا سوف تشهد خفضاً كبيراً في معدلات الفائدة، قائلاً: لكننا لسنا الجهة التي ستحدد هذا الهامش.

وأضاف أن البنك المركزي في البلاد يتخذ خطوات ويتابع البيانات، مشيراً إلى أن التضخم سوف ينهي العام دون مستهدف البالغ 15.9 بالمائة وهو ما يرجع جزئياً إلى انظباط الموازنة.

وبحلول الساعة 3:37 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.5588 ليرة.

وبلغت مكاسب العملة التركية 2.7 بالمائة تقريباً أمام الدولار منذ قرار خفض الفائدة في البلاد.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين

لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين

اليوم - رئيس الوزراء يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب

اليوم - رئيس الوزراء يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب