مكاسب الليرة التركية تصل لـ3% منذ قرار خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت عملة تركيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الصعود اليومي الرابع على التوالي منذ قرار خفض الفائدة بشكل حاد.

وتصل مكاسب الليرة التركية إلى 3 بالمائة تقريباً في غضون آخر أربعة أيام تداول.

وتستمر العملة المحلية لتركيا في حصد المكاسب منذ إعلان البنك المركزي أكبر خفضاً بمعدل الفائدة في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2002.

وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 19.75 بالمائة في أول قرار للمحافظ الجديد مراد أويصال بعد توليه المنصب على خلفية إقالة مفاجئة للمحافظ السابق.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق في تعليقات للمراسلين اليوم أن تركيا سوف تشهد خفضاً كبيراً في معدلات الفائدة، قائلاً: لكننا لسنا الجهة التي ستحدد هذا الهامش.

وأضاف أن البنك المركزي في البلاد يتخذ خطوات ويتابع البيانات، مشيراً إلى أن التضخم سوف ينهي العام دون مستهدف الحكومة البالغ 15.9 بالمائة وهو ما يرجع جزئياً إلى انظباط الموازنة.

وبحلول الساعة 3:37 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.5588 ليرة.

وبلغت مكاسب العملة التركية 2.7 بالمائة تقريباً أمام الدولار منذ قرار خفض الفائدة في البلاد.