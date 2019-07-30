أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية على المستوى الداخلي عددا من الأحداث الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعلان نتائج الميزانية للربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري والتي شهدت انخفاض العجز، فضلا عن قرارات مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي، وأخيرا اعتماد وزير العمل الدليل الإرشادي لحظر التدخين بأماكن العمل.

وعلى مستوى سوق الأسهم، تواصلت النتائج الإيجابية لشركات الأسمنت، وتسجيل نتائج إيجابية لمصرف الراجحي وبنك الرياض مقابل تراجع أرباح "دار الأركان، ووافقت هيئة السوق السعودية على طلب تجربة التقنية المالية لشركتين، واتجاه"إيداع" لتوزيع الأرباح النقدية للشركات والصناديق على المساهمين، وأخيرا أغلق المؤشر العام للسوق بالمنطقة الخضراء بدعم القطاعات القيادية.

ويرصد "مباشر" أبرز التطورات بالمملكة على المستوى المحلي ونتائج أعمال وقرارات الشركات بسوق الأسهم- تداول، كالتالي:

المالية السعودية:انخفاض عجز الميزانية لـ5.7 مليار ريال بالنصف الأول لـ2019

إنفوجرافيك: تفاصيل أداء الميزانية السعودية بالربع الثاني من 2019

الجدعان: نتائج الميزانية بالنصف الأول تعكس فاعلية الإصلاحات المالية

المالية السعودية: ارتفاع الدين العام 12.1% بالنصف الأول

12 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

تكليف "سار" بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ببرنامج تطوير الصناعة السعودي

وزير العمل السعودي يعتمد الدليل الإرشادي لحظر التدخين بأماكن العمل

السعودية.. 32.4 مليار ريال الإنفاق السياحي بالربع الثاني..64% للأجانب

وصول 1.17 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ

المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 23.7% بالنصف الأول

إنفوجرافيك.. 16.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية بالنصف الأول لـ2019

أرامكو تخفض سعر البروبان بواقع 5 دولارات للطن في أغسطس

سوق الأسهم:

دخل العمليات يقفز بالأرباح الفصلية لـ"بنك الرياض" 78.15%

أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

شركة أبحاث تُحدد مستهدف سهم مصرف الراجحي بعد النتائج الربعية

أرباح "دار الأركان" تهبط 31% بالربع الثاني لانخفاض مبيعات العقارات

سهم "دار الأركان" عند أدنى مستوياته في شهر ونصف

سامبا المالية تُعلن توزيعات الأرباح عن النصف الأول من 2019

"الخدمات الأرضية" تحقق نمواً 9.9% بصافي أرباح الربع الثاني

3 عوامل ترفع أرباح أسمنت السعودية59.1% بالربع الثاني

تقرير: نتائج "أسمنت السعودية" دون التوقعات رغم ارتفاعها 59%

"بترورابغ" يهبط بأكبر وتيرة يومية في عام بعد تكبده خسائر

"أسمنت اليمامة" يقفز لأعلى مستوياته منذ مطلع 2017

المبيعات ترتفع بأرباح أسمنت الشرقية 68.4% بالربع الثاني

التصدير والأسعار يدعمان تحول "أسمنت الشمالية" للربحية بالربع الثاني

أرباح "أسمنت الجنوب" تقفز لـ91 مليون ريال بالربع الثاني

3 أسباب وراء هبوط أرباح "الحكير" 80% بالربع الثاني

"إيداع" السعودية تتجه لتوزيع الأرباح النقدية للشركات والصناديق على المساهمين

بوان ترفع أرباحها الفصلية 89.3%..وتتراجع على أساس ربعي

هيئة السوق السعودية توافق على طلب تجربة التقنية المالية لشركتين

"مسك" تتفق على تأجيل سداد تسهيلات ائتمانية

القياديات تصعد بالسوق السعودي 0.14% بالإغلاق وسط تراجع السيولة