"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

الرياض – مباشر: قالت جمعية حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت الجمعية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه في حال مخالفة ذلك يجب التقدم ببلاغ لوزارة التعليم.

وأشارت، في وقت سابق، إلى أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية طلب ضريبة قيمة مضافة من المواطنين؛ باعتبار أن الدول تتحمل تلك الضريبة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي الخاص.

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