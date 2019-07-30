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تغريدة من شقيق أمير قطر تشير إلى حدث قريب في مواجهة دول المقاطعة

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تغريدة من شقيق أمير قطر تشير إلى حدث قريب في مواجهة دول المقاطعة تغريدة من شقيق أمير قطر تشير إلى حدث قريب في مواجهة دول المقاطعة

جاء ذلك بتغريدة قصيرة، عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها "نجحنا في محاصرة الحصار، وطائراتنا قريباً فوق كل الأجواء"، دون تفاصيل إضافية.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

والاثنين، قالت الدوحة إنها قدمت مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين ضدها أمام محكمة العدل الدولية، من قبل الدول الأربع، على خلفية الأزمة الخليجية وما تبعها من حظر الطيران القطري بأجواء تلك الدول.

وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وإثر الشكوى القطرية، رفعت الدول الأربعة قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لـ"نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين أول 2017، قدمت قطر اثنين من الشكاوى أمام "إيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيهما بالتفصيل "كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع" بخصوص الحظر الجوي.

وطلبت الدوحة من مجلس "إيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران، وإعلانه كإجراء غير قانوني في قضية الحظر المفروض عليها "من قبل دول الحصار".

SputnikNews

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