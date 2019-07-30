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السلطات القضائية ترفض تأجيل محاكمة عمر البشير

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قال ممثل هيئة الدفاع عن البشير محمد حسن الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "السلطات القضائية ترفض طلب هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق عمر البشير يتأجل محاكمة البشير وتجري جلسة إجرائية يوم الغد الأربعاء".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وسمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أمس الاثنين.

وتحدد غدا الأربعاء، موعد للجلسة الأولى في محاكمة عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

 

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