أخبار عاجلة

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية -
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية -
سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات لمسلحين قرب مدينة سرت -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

السودان... رسالة من قوى "الهامش" إلى الحرية والتغيير

Google+ Print

قالت تراجي مصطفى، الناشطة السياسية السودانية والقيادي بتجمع "الهامش" في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن قوى الحرية والتغيير تجاهلت صوت قوى "الهامش" المدنية في مناطق الحروب والصراعات والمناطق الأقل تنمية المتمثلة في مناطق دارفور وشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وجبال النوبة، ولم يكن لهم تواجد يذكر في فريق التفاوض، رغم أن ما يزيد عن 90% من شباب المعتصمين كانوا من الهامش.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأكدت مصطفى، أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل تطلعات المهمشين ولا تحديات التنوع في السودان وبدا هذا واضحا بعد أن تم حصر تمثيل الهامش في ما يعرف بالحركات المسلحة، رغم أننا قوى الهامش المدنية تمثل 80% في تلك المناطق.

وأشارت السياسية السودانية إلى أن الحركات المسلحة لها إشكالاتها وإنكفائها القبلي، لذا هم يفضلون التعامل معها بعيدا عن القوى المدنية التي يملكون عليها ما يدينها لأنها لا تحمل سلاح ولم تتورط في الدماء.

وأوضحت مصطفى، إلى أن أي اتفاقات يتم توقيعها في الوقت الراهن لن تأتي بالسلام لربوع السودان نظرا لتدخل قوى خارجية في وضع الأجندة الداخلية في البلاد، علاوة على أن تلك الإتفاقات لم تعترف بالإتفاقات الدولية.

وأوضحت السياسية السودانية أن هناك مظاهرات كبرى اندلعت في تلك المناطق وفي العاصمة الخرطوم ضد الحرية والتغيير وأن الشارع السوداني مازال مشتعلا، أضف إلى ذلك أن القوى الرافضة للتغيير بدأت عملية تنسيق فيما بينها لبلورة موقف موحد، ضد تجاهل الحرية والتغيير والتدخلات الخارجية في القرار السوداني.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل .

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين

لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين

اليوم - رئيس الوزراء يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب

اليوم - رئيس الوزراء يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب